Башкирия вошла в число участников всероссийского фестиваля «Ночь заводов»

Воскресенский медеплавильный завод в Мелеузовском районе вошел в список участников всероссийского фестиваля «Ночь заводов». Организатор, центр поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ», обнародовал список победителей конкурсного отбора. Всего на участие в фестивале поступило свыше 90 заявок от промышленных объектов. Из них отобрали 18 победителей в 16 субъектах страны.

Ожидается, что благодаря масштабному культурному событию участники получат возможность развить туристическую привлекательность территории. Фестиваль состоится в августе 2023 года.

«Такие проекты дают возможность разным командам художников, кураторов, креативным командам делать видимой свою работу и либо сохранять объекты индустриального наследия, либо их открывать заново, развивать промышленный туризм. Мы видим миссию фестиваля «Ночь заводов» как некую объединяющую историю индустриальных точек по всей России, которые благодаря этому проекту будут создавать новые связи», – отмечает директор Центра поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ» Анна Пьянкова.

Победители определены в соответствии с форматами участия. Полное сопровождение от организаторов фестиваля — от разработки концепции до реализации художественного проекта — получат победители уровня «Заводской запуск». Ими стали арт-пространство часового завода «Ракета», Большая ивановская мануфактура и Чеховский завод энергетического машиностроения (ЧЗЭМ-Энергомаш).

Команды уровня «Завод-партнер», куда и вошел объект из Башкирии, самостоятельно реализуют проекты по разработанной организаторами фестиваля концепции.

Как ранее сообщал «Башинформ», Воскресенский медеплавильный завод получил признание на международном уровне. Его внесли в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Недавно благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды мы благоустроили территорию вокруг завода. Здесь появилось красивое общественное пространство – «Арт-центр Воскресенский завод». Теперь в планах – отреставрировать и Воскресенскую картинную галерею, филиал нашего художественного музея им. Нестерова. Она находится недалеко от завода и составляет с ним единый историко-культурный комплекс. Работу по сохранению удивительного промышленного наследия в республике будем продолжать и дальше. В других районах Башкортостана тоже есть интересные объекты», - сказал Глава Башкирии Радий Хабиров.

Воскресенский завод – старейшее и одно из самых крупных металлургических производств на Южном Урале. Его построили в 1745 году. За 150 лет работы предприятия здесь выпустили около 27,7 тыс. тонн чистой меди, востребованной в России и за ее пределами. О планах сохранения памятника культурно-исторического наследия можно прочитать здесь.

Кураторы проекта уверены, что участие в фестивале федерального масштаба также благоприятно скажется на узнаваемости объекта в частности и республики в целом.

«Такие проекты повышают узнаваемость Республики Башкортостан, кроме того, это отлично сказывается на развитии села. Местные жители смогут представить свою продукцию для ознакомления, и все желающие смогут ее купить. Когда мы проводили в селе Воскресенское страт-сессию, жители обратили внимание на то, что село славится ремесленниками, искусными поварами, они хотят рассказывать о своей продукции. Этот проект хорошая возможность привлечь туристов из Республики Башкортостан и со всей России», - отметила куратор проекта «Этно-село Воскресенское» Людмила Чернышова.