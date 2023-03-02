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Сегодня, 09:43

Андрей Назаров напомнил об ответственности за строительство межвузовского кампуса в Уфе

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе станет площадкой интеграции бизнеса, науки и передового образования. Для успешной реализации крупнейшего в республике образовательного проекта требуется полная самоотдача и дисциплина лиц, принимающих участие в строительстве межвузовского студенческого кампуса. Об этом напомнил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в ходе совещания, на котором региональное правительство обсудило, как выполняются поручения вузам.

На прошлой неделе вузам поручили представить перечень технологического оборудования с указанием поставщиков, проекты договорённостей на поставки оборудования и срокам его доставки. Кроме того, на совещании выслушали предложения по разработке и размещению макетов помещения, лабораторий и приобретаемого оборудования.

«В результате на сегодняшний день по первой очереди кампуса из указанных замечаний Главгосэкспертизы устранено более 75% по технической части, корректировки по некоторым вопросам на рассмотрении экспертов, а ещё по определённым моментам дорабатывается проектная документация в части отдельных конструктивных и технологических решений», — сказал Андрей Назаров.

После обсуждения наиболее острых вопросов премьер-министр напомнил коллегам, что в ближайшее время в Уфу приедет заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер планирует побывать на территории первой очереди кампуса. Андрей Назаров дал поручение ответственным лицам внимательно отработать все текущие вопросы, поднятые на совещании, и максимально решить их уже к следующей встрече.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров своим распоряжением создал рабочую группу, которая будет контролировать ход строительства межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе. Как сообщало информагентство «Башинформ», рабочую группу возглавил сам Радий Хабиров, его заместителями назначены премьер-министр правительства Андрей Назаров и руководитель администрации Главы республики Максим Забелин. В рабочую группу вошли члены регионального штаба по вопросам создания кампуса, представители концессионера — компании «Кампус» и проектировщика.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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