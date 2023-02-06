Новости Башкортостана и Уфы
70.38
0
76.73
0
81.04
+1.1
-18 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Сегодня, 10:43

Глава Башкирии возглавил рабочую группу по межвузовскому студенческому кампусу

Глава Башкортостана своим распоряжением создал рабочую группу, которая будет контролировать ход строительства межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе. Ее возглавил сам Радий Хабиров, его заместителями назначены премьер–министр правительства Андрей Назаров и руководитель администрации Главы региона Максим Забелин. В рабочую группу вошли члены регионального штаба по вопросам создания кампуса, представители концессионера – компании «Кампус» и проектировщика.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в состав кампуса войдут жилые модули для студентов, преподавателей и гостей НОЦ на 4,4 тысячи мест, IQ-парк, аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, помещения для торговли и общепита, а также спортивно-рекреационные зоны и площадки культурно-массовых мероприятий. Площадь всех объектов превысит 130 тысяч кв. метров.

Автор:Азат Гиззатуллин
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика