Глава Башкирии возглавил рабочую группу по межвузовскому студенческому кампусу

Глава Башкортостана своим распоряжением создал рабочую группу, которая будет контролировать ход строительства межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе. Ее возглавил сам Радий Хабиров, его заместителями назначены премьер–министр правительства Андрей Назаров и руководитель администрации Главы региона Максим Забелин. В рабочую группу вошли члены регионального штаба по вопросам создания кампуса, представители концессионера – компании «Кампус» и проектировщика.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в состав кампуса войдут жилые модули для студентов, преподавателей и гостей НОЦ на 4,4 тысячи мест, IQ-парк, аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, помещения для торговли и общепита, а также спортивно-рекреационные зоны и площадки культурно-массовых мероприятий. Площадь всех объектов превысит 130 тысяч кв. метров.