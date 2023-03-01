В Башкирии почтили память воинов-десантников, героически погибших 23 года назад в Аргунском ущелье

Сегодня в Башкирии и по всей России чествуют воинов 6-й роты 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 76-й Гвардейской Псковской дивизии ВДВ, которые 23 года назад вступили в неравный бой с противником в Аргунском ущелье, обороняя занятую высоту.
Среди тех, кто героически погиб в сражении, были гвардии майор из столицы республики Александр Доставалов и гвардии младший сержант, уроженец Белебеевского района Роман Афанасьев. За самоотверженность, мужество и отвагу Александр Доставалов посмертно удостоен звания Героя России, Роман Афанасьев — награжден орденом Мужества.
Мероприятия памяти бойцов состоялись в Уфе и Ишимбае. Так, в столичном парке Победы ветераны боевых действий и представители общественных организаций возложили цветы к памятнику «Союз поколений десантников», а в парке «Волна» павших героев почтили у мемориала «Десантникам — уроженцам Башкортостана, погибшим при исполнении воинского долга».
«Подвиг ребят будут помнить всегда, молва об их героизме передается из поколения в поколение. И сегодня участники добровольческого батальона Башкирии имени Доставалова, вдохновляясь их свершениями, геройски выполняют свой священный воинский долг на СВО. Ведь там много десантников, которые являются ветеранами боевых действий», — рассказал «Башинформу» директор Центра патриотического воспитания молодежи Уфы Александр Шапошников.
По мнению Александра Медведева, директора Башкирского кадетского корпуса Приволжского федерального округа им. Доставалова, военнослужащий стал важной связующей фигурой между свершениями прошлого и современности.
«Мы очень гордимся тем, что нам выпала такая большая честь — идти под знаменами этого героя. Ведь когда его товарищи попали в окружение, он смог прорваться к ним и встал в один строй, сражаясь до самого конца. Все наши кадеты знают, чтят и гордятся его подвигами. Сейчас наша родина испытывает тяжелые времена, наши земляки, наши братья, наши воины сражаются на просторах СВО, и символично, что один из батальонов Башкирии носит его имя. Нам очень приятна такая историческая связь. Наши ребята с гордостью говорят, что когда они окончат учебу в кадетском корпусе, а затем и военном училище, то без колебаний встанут на защиту Родины, подобно Александру Доставалову. Он будет жить вечно в наших сердцах и думах», — отметил Александр Медведев.
Вспоминая подвиг псковских десантников, Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что наши земляки всегда достойно защищали Отечество.