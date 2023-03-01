В Башкирии почтили память воинов-десантников, героически погибших 23 года назад в Аргунском ущелье

Сегодня в Башкирии и по всей России чествуют воинов 6-й роты 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 76-й Гвардейской Псковской дивизии ВДВ, которые 23 года назад вступили в неравный бой с противником в Аргунском ущелье, обороняя занятую высоту.

Среди тех, кто героически погиб в сражении, были гвардии майор из столицы республики Александр Доставалов и гвардии младший сержант, уроженец Белебеевского района Роман Афанасьев. За самоотверженность, мужество и отвагу Александр Доставалов посмертно удостоен звания Героя России, Роман Афанасьев — награжден орденом Мужества.

Мероприятия памяти бойцов состоялись в Уфе и Ишимбае. Так, в столичном парке Победы ветераны боевых действий и представители общественных организаций возложили цветы к памятнику «Союз поколений десантников», а в парке «Волна» павших героев почтили у мемориала «Десантникам — уроженцам Башкортостана, погибшим при исполнении воинского долга».

«Подвиг ребят будут помнить всегда, молва об их героизме передается из поколения в поколение. И сегодня участники добровольческого батальона Башкирии имени Доставалова, вдохновляясь их свершениями, геройски выполняют свой священный воинский долг на СВО. Ведь там много десантников, которые являются ветеранами боевых действий», — рассказал «Башинформу» директор Центра патриотического воспитания молодежи Уфы Александр Шапошников.