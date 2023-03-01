Глава Башкирии напомнил о подвиге псковских десантников Александра Доставалова и Романа Афанасьева

Глава Башкортостана 1 марта напомнил о подвиге псковских десантников, вступивших в неравный бой в Аргунском ущелье в Чечне 23 года назад. Среди погибших в неравном бою были и уроженцы Башкортостана — гвардии майор Александр Васильевич Доставалов из Уфы и гвардии младший сержант Роман Сергеевич Афанасьев из Белебеевского района. За самоотверженность, мужество и отвагу Александра Доставалова посмертно удостоили звания Героя России, а Романа Афанасьева посмертно наградили орденом Мужества.



В своем посте в соцсетях Радий Хабиров напомнил, что именем Романа Афанасьева в селе санатория «Глуховская» Белебеевского района названа средняя школа, там же есть мемориальная доска. Памятник гвардии младшему сержанту Роману Афанасьеву установлен в городе Пскове.

Гвардии майор Александр Доставалов приказом министра обороны России навечно зачислен в списки 5-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ. В уфимском парке Победы на памятнике уроженцам Башкортостана, погибшим в локальных войнах XX века, высечено и имя Александра Доставалова. Имя этого героя присвоено Башкирскому кадетскому корпусу Приволжского федерального округа в Ишимбае. Там же установлен и его бюст.

«В наши дни имя Александра Доставалова звучит по-особому, один из трех башкирских добровольческих батальонов, который назвали его именем, с честью выполняет задачи специальной военной операции. Наши земляки всегда достойно защищали Отечество, — подчеркнул Глава республики. — Вечная память павшим героям. И слава тем, кто продолжает их ратное дело».

«Башинформ» собрал подвиги героев из Башкирии, про которые можно снимать фильмы.