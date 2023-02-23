Герои из Башкирии, про подвиг которых можно снять кино

10-летний Муса из маленького колхоза так очарован паровозами, что тайком от родителей переезжает в Уфу учиться в железнодорожный техникум. Но в городе у него новая любовь и страсть - самолеты! Шел 1937 год, на весь мир гремят имена Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова, которые долетели до США через Северный полюс. Муса записывается в аэроклуб и обещает своему другу, что однажды тоже станет таким же знаменитым.



О смелости, бесстрашии и невероятной удаче Мусы Гареева говорили все. 250 боевых вылетов, сотни пораженных целей и ни одного ранения. «От ранений Бог сохранил. Разве одна царапина на пальце была. Моя любовь его оберегала», - рассказывала жена летчика медсестра Галина Мигунова, с которой он поженился на фронте.

