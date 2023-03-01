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Сегодня, 10:34

В Башкирии более 6 тысяч семей подключились к газу благодаря сертификатам

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

С 2019 года в Башкирии 6680 семей получили сертификаты на подключение к газу. Об этом на брифинге по программам газификации и догазификации на телеканале БСТ рассказал и. о. министра строительства и архитектуры республики Егор Родин.

«В Республике Башкортостан с 2019 года принят порядок по предоставлению сертификатов на газификацию жилого дома. "Газпром" проводит газ до границы земельного участка, а на выполнение работ и приобретение оборудования отдельным категориям граждан предоставляется сертификат за счет республики», - пояснил он.

Ранее «Башинформ» публиковал информацию, каким категориям граждан положен сертификат на газификацию частного дома номиналом в 100 тысяч рублей.

Автор:Ляйсан Закирова
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