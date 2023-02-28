Новости Башкортостана и Уфы
74.89
-0.54
79.51
-0.11
82.92
-0.53
-5 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 19:27

В минтруде Башкирии рассказали, кто может получить сертификат на догазификацию

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Сертификат номиналом в 100 тысяч рублей на проведение газа в свой дом могут получить участники, инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, участники спецоперации и члены их семей, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, имеющие статус малоимущих со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума - 12 650 рублей. Об этом в ходе брифинга на телеканале БСТ сообщила замминистра семьи, труда и соцзащиты населения республики Ольга Кабанова.

«Категории определены постановлением правительства Башкирии. Это нормативно-правовой акт, в который, к слову, по указанию Радия Хабирова недавно была внесена категория участников СВО и их семей», - уточнила Ольга Кабанова.

Автор:Ляйсан Закирова
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика