В минтруде Башкирии рассказали, кто может получить сертификат на догазификацию

Сертификат номиналом в 100 тысяч рублей на проведение газа в свой дом могут получить участники, инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, участники спецоперации и члены их семей, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, имеющие статус малоимущих со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума - 12 650 рублей. Об этом в ходе брифинга на телеканале БСТ сообщила замминистра семьи, труда и соцзащиты населения республики Ольга Кабанова.

«Категории определены постановлением правительства Башкирии. Это нормативно-правовой акт, в который, к слову, по указанию Радия Хабирова недавно была внесена категория участников СВО и их семей», - уточнила Ольга Кабанова.