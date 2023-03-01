Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев празднует 70-летний юбилей

Сегодня, 1 марта, свой 70-й день рождения отмечает председатель Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Борисович Толкачев. Со знаменательной датой юбиляра поздравили премьер-министр республики Андрей Назаров, многочисленные соратники по госслужбе.

В своем поздравлении Андрей Назаров отметил, что за время своей работы Константину Толкачеву необходимо было налаживать взаимодействие федерального центра и региона, выстраивать совместную работу исполнительной и законодательной власти, формировать законодательную базу, способствующую развитию региона. Во многом это удалось благодаря профессионализму, дальновидности и опыту Толкачева.

Добрые слова в адрес юбиляра направил и заместитель председателя Госсобрания РБ Рустем Ахмадинуров. Он отметил, что Константин Борисович обладает непререкаемым авторитетом среди спикеров парламентов России.

«Константин Толкачев лицо и, во-многом, двигатель нашего парламента. Именно благодаря его идеям и мудрости наш парламент является лидером среди всех законодательных органов страны», — написал он в своем телеграм-канале.

Константин Борисович Толкачев стоял у истоков парламентаризма в Башкирии. В 1999 году он впервые был избран депутатом Госсобрания РБ второго созыва, а также стал председателем законодательного органа. Переизбирался в 2003, 2008, 2013 и 2018 годах. В годы его руководства Госсобрание республики приобрело признание и особый авторитет в вопросах развитости и полноты системы регионального законодательства среди субъектов Российской Федерации.

К поздравлениям в адрес политика присоединяется и коллектив информационного агентства «Башинформ».

Справка

Константин Борисович Толкачев родился 1 марта 1953 года в городе Новокузнецке Кемеровской области, образование высшее — окончил Рязанскую высшую школу МВД СССР. Генерал-майор внутренней службы в отставке. Доктор юридических наук, профессор, член Академии военных наук, Российской академии юридических наук.

Трудовую деятельность начал в 1970 году подручным сварщика на Кузнецком металлургическом комбинате. В 1977–1996 годах — на руководящих должностях в системе МВД России. В 1996–2003 годах — начальник Уфимского юридического института МВД России.

С 1999 года избирался депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан второго, третьего, четвертого, пятого созывов, председателем Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан. Представитель России в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, член Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации, председатель Комиссии по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции, председатель Комиссии по вопросам помилования при Главе Республики Башкортостан, первый заместитель секретаря регионального политического совета Башкортостанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Награжден орденами Александра Невского, Почета, Дружбы, «За заслуги перед Республикой Башкортостан», Салавата Юлаева, медалями, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, нагрудными знаками, именным оружием. Заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Башкортостан, почетный сотрудник МВД России. Имеет благодарность Президента Российской Федерации.