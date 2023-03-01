Премьер-министр Башкирии поздравил с юбилеем спикера Курултая

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в своих соцсетях поздравил с 70-летием председателя Госсобрания - Курултая РБ Константина Толкачева.

«С удовольствием поздравляю Константина Борисовича с юбилеем. Он возглавляет парламент республики почти четверть века, а это очень непростые годы. Необходимо было налаживать взаимодействие федерального центра и региона, выстраивать совместную работу исполнительной и законодательной власти, формировать законодательную базу, способствующую развитию Башкортостана. Во многом это удалось благодаря профессионализму, дальновидности и опыту Толкачева.

Правительство и парламент Башкортостана постоянно работают в тесном сотрудничестве, ведь цель у нас общая — создать условия для успешного социально-экономического развития республики. И Константина Борисовича я знаю как человека, обладающего огромным трудолюбием, умением отстаивать свою позицию и стремящегося всегда приносить пользу своей республике и стране», — написал Андрей Назаров.