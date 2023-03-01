Новая школа на 1225 мест открылась в Башкирии

В Башкирии открылась новая школа на 1225 мест, сообщили в ЦУР республики со ссылкой на публикацию главы Уфимского района Вилория Угарова.

Как отметил руководитель администрации, образовательное учреждение позволит разгрузить близлежащие учебные заведения в микрорайоне «Миловский парк» и на территории муниципалитета в целом.

«Здесь есть 3D-классы, телестудия, гончарная мастерская, тренажерный комплекс „Реаниматор“ и другое современное оборудование для всестороннего развития ребят», — отметил Вилорий Угаров.

Он также рассказал, что в 2023 году школу на 825 мест построят для жителей села Булгаково.

Напомним, две новые полилингвальные школы откроются в Хайбуллинском и Учалинском районах республики, писал ранее «Башинформ».