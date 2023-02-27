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Сегодня, 13:01

Стало известно, в каких районах Башкирии в 2023 году появятся полилингвальные школы

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В 2023 году планируется открытие двух новых полилингвальных школ в Хайбуллинском и Учалинском районах, перепрофилирование двух действующих общеобразовательных организаций после капитального ремонта в Мишкинском районе и Сибае. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщила заместитель министра образования и науки РБ Альфия Галиева.

По ее словам, сегодня в республике уже действуют 4 полилингвальные школы (в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске).  Согласно указу Главы Башкирии, в республике до 2024 года должны открыться 12 полилингвальных многопрофильных общеобразовательных организаций.

 В 2024 году планируется открытие полилингвальной школы-интерната с детским садом в микрорайоне «Восточный-1» села Аскарово Абзелиловского района и перепрофилирование в полилингвальную многопрофильную школу с обучением удмуртскому языку средней школы села Новые Татышлы. Кроме того, планируется создание республиканского полилингвального образовательного центра на базе Усмангалинского филиала средней школы № 2 села Инзер Белорецкого района. На 2025-2026 годы запланировано открытие полилингвальных школ в Аскинском, Баймакском, Бижбулякском, Дюртюлинском, Туймазинском, Салаватском, Ишимбайском, Иглинском районах.

Кроме того, в школах республики открываются полилингвальные классы (например, в Уфе, Межгорье, Татышлинском районе). В 2023-2024 учебном году в средней школе № 2 села Бижбуляк, которая будет перепрофилирована в полилингвальную многопрофильную школу с чувашским языком обучения, начнет функционировать первый полилингвальный класс. Всего в республике в полилингвальных школах обучаются более 5 489 детей, работают 274 педагога. 

Ранее «Башинформ» рассказывал о задачах развития полилингвальных школ в республике.

Автор:Роман Якимчук
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