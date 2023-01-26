Башкирия развивает сеть полилингвальных школ с изучением родных языков

Владимир Путин в новом кластере МГУ встретился с учащимися ведущих университетов. Кроме тем, которые непосредственно волнуют молодежь и университетское сообщество, прозвучали и важные заявления главы государства по целям СВО и по поводу отмены русской культуры на Западе. Так, Владимир Путин отметил, что культурный код России - в многообразии.

«Россия рождалась как единое централизованное государство, как многонациональное и как многоконфессиональное государство, у нас это, по сути, с младых ногтей, с молоком матери все впитывалось. Нам нужно понимать, откуда мы пришли, в чем заключается наше будущее», - подчеркнул Путин.

Между тем Башкирия давно ведет работу по сохранению межнациональных и многоконфессиональных отношений. Чтобы представители все народов, а их в республике проживают более 160, жили в дружбе, уважая культуру и ценности друг друга. Так, Башкирия – один из первых регионов страны, в котором создают полилингвальные школы на основе языков народов республики. На данный момент в регионе действуют четыре образовательных учреждения, в которых помимо русского и английского дети углубленно изучают башкирский и татарский. Две из них в Уфе, по одной - в Нефтекамске и Стерлитамаке. В общей сложности в них обучаются 4800 школьников, формирующих 158 классов.

Республиканская полилингвальная многопрофильная гимназия №2 «Смарт» в микрорайоне «Яркий» заработала в 2019 году. Так как микрорайон большой, детей в нее берут только из местных. Поэтому можно сказать, что жителям повезло, со школьной скамьи ребята выйдут настоящими полиглотами. Ведь уже с первого класса они изучают три языка.

Как рассказал агентству «Башинформ» директор гимназии Наиль Аминев, с первых дней в школе детям преподают русский, башкирский и английский. Кроме того, уже в младшем звене формируют лингвистические классы, в которых дополнительно изучают французский и немецкий. В среднем звене формируют медицинский класс, в программе которого предусмотрены часы по латыни.

Помимо изучения языков как отдельного предмета, часть дисциплин также преподаются на нескольких языках. В частности, в младших классах «Окружающий мир» учителя ведут и на русском и на башкирском. А с 5 по 11 класс биологию изучают на русском и английском языках.

«Сейчас дети очень мобильные, чем раньше мы будем им давать изучать языки, тем больше у них в будущем будет возможностей. Я это даже по своей дочери сужу. Если до двух лет она знала только родной, башкирский, то к четырем годам в детском саду освоила русский. Теперь сама рвется изучать английский», - поделился руководитель мультиязычного образовательного учреждения.

К слову, в том же «Ярком» есть и полилингвальный детсад, где воспитанники изучают три языка. Получается некая преемственность, когда дети к первому классу уже получают базу, а в школе углубляют свои знания. Так как школа и сам микрорайон молодой, то в старших классах учатся в среднем 15-20 человек. А вот младшеклассников в десятки раз больше. В этом учебном году впервые за парту сели 216 детей, а во втором, третьем и четвертом классах учатся по 150-200 человек. Поэтому уже через несколько лет гимназия выпустит целую армию полиглотов, знающих на зубок родной язык и знающих культуру других народов. Ведь педагоги выстраивают не только образовательный процесс, но и помогают расширить мировоззрение.

«Одна из главных задач полилингвальных школ – погружение в эту языковую среду, в эту языковую культуру, чтобы они прониклись. Если наши дети изучают пять языков, в рамках школы мы стараемся в культуру носителей этих языков погрузить, чтобы они поняли культуру народов и их традиции», - отметил Наиль Аминев.

В ближайшем будущем новые мультиязычные образовательные учреждения появятся в Учалах, Акъяре, Мишкино, Аскино, Верхних Татышлах и Бижбуляке. Там помимо башкирского и татарского будут изучать марийский, удмуртский и другие языки. Таким образом, реализация полилингвальных программ будет помогать развитию системы образования с учетом национальных и этнокультурных особенностей Башкирии.