«Впечатление, что в Уфе тротуары отсутствуют»: на совещании в мэрии раскритиковали уборку снега

На оперативном совещании в администрации башкирской столицы обсудили вопрос качества уборки снега. Директор центра общественной безопасности Александр Овчинников по поручению мэра города Ратмира Мавлиева подготовил доклад с замечаниями по качеству выполненных работ.

Он отметил, что состояние дорог, тротуаров и дворовых проездов не отвечают предъявленным требованиям правил благоустройства. По мнению докладчика, главами районов и руководителями УЖХ необходимые меры по расчистке города от выпавших осадков не принимаются.

Так, комиссия отметила сужение дорожного полотна, складирование снега на перекрестках и пешеходных участках, не расчищены территории остановочных павильонов, на посадочных площадках отмечается гололед.

«Особое беспокойство вызывает состояние тротуаров и пешеходных переходов. Неудовлетворительное содержание путей следования существенно повышает риски травмирования граждан. Зачастую складывается впечатление, что в городе Уфе тротуары отсутствуют», - подчеркнул Овчинников.

Критику также получили и жилищные службы, которые не смогли организовать оперативный вывоз снега из дворов, не расчистили от наледи крыши и козырьки.

«Анализ организации работы коммунальных служб города в праздничные дни свидетельствует, что принимаемые меры не отвечали сложным погодным условиям, связанным с обильным выпадением осадков. Так, если в период снегопадов в январе ежегодный вывоз снежной массы на полигоны составлял более 20 тысяч кубометров, то в праздничные дни февраля вывозилось лишь около 15 тысяч», - озвучил директор центра общественной безопасности Уфы.

Заслушав доклад, Ратмир Мавлиев сделал вывод: коммунальные службы и главы районов со своей работой не справились и проигнорировали его поручения.

«Я неоднократно говорил, что мы вливаем огромные денежные средства, и выделяем в том числе на аренду техники. За неделю до этого мы проводили совещание, на котором я дал поручение: очень оперативно заключить договоры и обеспечить выход техники, еще больше, чем в январские праздники. А получилось, что на 20% меньше техники привлекли, что меня сильно смущает», - высказался мэр Уфы.

Как ранее писал «Башинформ», Ратмир Мавлиев раскритиковал работу УЖХ Советского района, на территории которого во дворе застряла «скорая». Он сообщил, что по итогам инцидента принял кадровые решения.