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Сегодня, 13:06

«Впечатление, что в Уфе тротуары отсутствуют»: на совещании в мэрии раскритиковали уборку снега

архив ИА«Башинформ»
Фото:архив ИА«Башинформ»

На оперативном совещании в администрации башкирской столицы обсудили вопрос качества уборки снега. Директор центра общественной безопасности Александр Овчинников по поручению мэра города Ратмира Мавлиева подготовил доклад с замечаниями по качеству выполненных работ.

Он отметил, что состояние дорог, тротуаров и дворовых проездов не отвечают предъявленным требованиям правил благоустройства. По мнению докладчика, главами районов и руководителями УЖХ необходимые меры по расчистке города от выпавших осадков не принимаются.

Так, комиссия отметила сужение дорожного полотна, складирование снега на перекрестках и пешеходных участках, не расчищены территории остановочных павильонов, на посадочных площадках отмечается гололед.

«Особое беспокойство вызывает состояние тротуаров и пешеходных переходов. Неудовлетворительное содержание путей следования существенно повышает риски травмирования граждан. Зачастую складывается впечатление, что в городе Уфе тротуары отсутствуют», - подчеркнул Овчинников.

Критику также получили и жилищные службы, которые не смогли организовать оперативный вывоз снега из дворов, не расчистили от наледи крыши и козырьки.

«Анализ организации работы коммунальных служб города в праздничные дни свидетельствует, что принимаемые меры не отвечали сложным погодным условиям, связанным с обильным выпадением осадков. Так, если в период снегопадов в январе ежегодный вывоз снежной массы на полигоны составлял более 20 тысяч кубометров, то в праздничные дни февраля вывозилось лишь около 15 тысяч», - озвучил директор центра общественной безопасности Уфы.

Заслушав доклад, Ратмир Мавлиев сделал вывод: коммунальные службы и главы районов со своей работой не справились и проигнорировали его поручения.

«Я неоднократно говорил, что мы вливаем огромные денежные средства, и выделяем в том числе на аренду техники. За неделю до этого мы проводили совещание, на котором я дал поручение: очень оперативно заключить договоры и обеспечить выход техники, еще больше, чем в январские праздники. А получилось, что на 20% меньше техники привлекли, что меня сильно смущает», - высказался мэр Уфы.

Как ранее писал «Башинформ», Ратмир Мавлиев раскритиковал работу УЖХ Советского района, на территории которого во дворе застряла «скорая». Он сообщил, что по итогам инцидента принял кадровые решения. 

Автор:Ляйсан Закирова
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