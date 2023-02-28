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Вчера, 14:16

В ЦУР Башкирии рассказали, кто может претендовать на досрочную пенсию

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В Центре управления Республикой Башкортостан рассказали о том, кто из жителей республики может претендовать на досрочную пенсию. Как сообщил сотрудник ЦУР Ильяс Сагитов в эфире передачи «Салям», это актуально для мужчин не моложе 60 лет с трудовым стажем в 42 года и для женщин в возрасте 55+, которые проработали 37 лет.

Уйти на заслуженный отдых также могут многодетные мамы со стажем не менее 15 лет. Если у них трое детей, тогда оформить пенсию возможно в 57 лет, четверо — в 56, пятеро — в 50.

«Право на досрочную пенсию зависит от возраста, пенсионных коэффициентов, профессии и других категорий — всего их более 30. Еще важно, чтобы человек накопил необходимый пенсионный стаж и достиг возраста, в котором он может воспользоваться этой льготой. Заявления принимаются в Социальном фонде — через личный кабинет на сайте, при помощи Госуслуг или в МФЦ», — отметил специалист.

Ранее «Башинформ» сообщал, что общая численность пенсионеров на территории республики в декабре 2022 года превысила 1,151 млн человек, из которых почти 180 тысяч — работающие.

Видео:ЦУР Башкирии
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