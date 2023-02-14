В Башкирии подсчитали пенсионеров и их пенсии

В Башкирии общая численность пенсионеров в декабре 2022 года превысила 1,151 млн человек, из которых почти 180 тысяч — работающие пенсионеры. Об этом сообщили статистики республики.

Для сравнения: в январе 2022-го в республике насчитывалось свыше 1,149 млн пенсионеров, из них около 186,5 тысячи работали.

Средний размер назначенных пенсий в декабре прошлого года превысил в Башкирии 18 070 рублей против январских 16 399 рублей.

Как сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой на главу минтруда Антона Котякова, в России с 1 января 2023 года индексация пенсий для неработающих составила 4,8 процента. Январское повышение пенсий затронуло более 1 млн 57 тысяч пенсионеров Башкирии, чьи выплаты в среднем увеличены на тысячу рублей, информировал 9 января «Башинформ», ссылаясь на данные отделения Социального фонда РФ по региону.

«В результате индексации средний размер пенсии по старости в Башкирии вырос до 20,1 тысячи рублей. Для каждого пенсионера индексация индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Работающие пенсионеры будут получать пенсию в новом размере после прекращения трудовой деятельности», — пояснили тогда в пресс-службе ведомства.

Напомним, по решению президента России Владимира Путина с 1 июня 2022 года уже проведена промежуточная индексация выплат на 10%. Таким образом, совокупный прирост выплат по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%.

Ранее в минтруде сообщали, что после индексации в 2023 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих достигнет в стране 21 864 рубля.