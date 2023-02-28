В МФЦ Башкирии уточнили список требуемых для включения в программу догазификации документов

Для того чтобы подать заявку на догазификацию, необходимо само заявление, копия паспорта, ИНН, СНИЛС заявителя, документы, подтверждающие право собственности на землю и жилой дом, ситуационный план. Если заявление подается не собственником жилья, тогда дополнительно понадобится его письменное согласие на получение сертификата. Перечень необходимых документов на брифинге, посвященном программам газификации и догазификации, который в эти минуты проходит эфире телеканала БСТ, озвучила директор МФЦ Башкирии Наталья Куприянова.

Подать заявку можно в любом офисе многофункциональных центров, уточнила представитель ведомства. По предварительной записи можно оформить документы без очереди.

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, кому положен сертификат номиналом в 100 тысяч рублей на проведение газа в дом.