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Вчера, 19:41

В МФЦ Башкирии уточнили список требуемых для включения в программу догазификации документов

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Для того чтобы подать заявку на догазификацию, необходимо само заявление, копия паспорта, ИНН, СНИЛС заявителя, документы, подтверждающие право собственности на землю и жилой дом, ситуационный план. Если заявление подается не собственником жилья, тогда дополнительно понадобится его письменное согласие на получение сертификата. Перечень необходимых документов на брифинге, посвященном программам газификации и догазификации, который в эти минуты проходит  эфире телеканала БСТ, озвучила директор МФЦ Башкирии Наталья Куприянова.

Подать заявку можно в любом офисе многофункциональных центров, уточнила представитель ведомства. По предварительной записи можно оформить документы без очереди.

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, кому положен сертификат номиналом в 100 тысяч рублей на проведение газа в дом.

Автор:Ляйсан Закирова
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