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Сегодня, 11:12

В Башкирии продолжают устранять нарушения в работе систем вентиляции и дымоудаления в МКД

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В настоящее время в Башкирии без газа остаются 87 домов. Две трети из них приходится на Уфу и Белорецк. Основной причиной отключения стало отсутствие актов периодических проверок дымоходов и вентканалов. Дополнительной проблемой стало то, что дома находятся на непосредственном управлении, и ремонтные работы возможно было выполнить только за счёт средств жителей, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров поставил задачу решить проблему в ближайшее время. Для администраций Уфы и Белорецкого района установлен предельный срок устранения нарушений, 2 и 3 месяца соответственно, о чем ранее сообщал «Башинформ».

В Белорецком районе на 27 февраля полностью отключены от газоснабжения 6, частично 9 многоквартирных домов. В сельском поселении Железнодорожный сельсовет, где в общей сложности частично или полностью отключены от газа 13 домов, в квартирах подключены газовые плиты для приготовления пищи. Таким образом, не функционируют только газовые колонки для подогрева воды. Всего без полноценного газоснабжения находятся 240 квартир, в которых проживают около 1000 жителей.

По информации администрации района, на сегодняшний день закончены ремонтные работы в 49 квартирах и после выдачи актов ожидается возобновление газоснабжения. Таким образом, 20% отключенных квартир в ближайшее время получат газ. Ремонтные работы оплачиваются собственниками помещений.

Управляющими компаниями совместно с собственниками жилья предпринимаются меры по восстановлению тяги в дымовых и вентиляционных каналах: проводятся прочистки, восстановление оголовков, устранение ветрового подпора высокорастущими деревьями, локально принимаются решения об установке приточных клапанов. Работа по устранению нарушений работоспособности систем вентиляции и дымоудаления в МКД продолжается.

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