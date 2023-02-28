В Башкирии продолжается подготовка техники к предстоящей посевной

О том, как в республике готовят к посевной сельскохозяйственную технику, рассказал в соцсетях Глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что ремонт техники и инвентаря завершится до 20 марта. До 1 апреля планируется полностью подготовить парк тракторов, до 15 апреля они должны пройти техосмотр и получить допуск к работе.

«Санкции, как и во многих других отраслях экономики, стали импульсом к развитию. Наши ремонтные предприятия АПК скооперировались с промышленными. Уже освоили выпуск более 3 тысяч наименований запчастей для импортной техники. Сообща они создали конструкторское бюро по разработке технической документации для изготовления запасных частей. В эту работу активно вовлекаются и промышленные предприятия соседних Челябинской и Свердловской областей, а также Республики Беларусь», - написал Радий Хабиров.

Планируется, что этой весной на поля выйдут около 11 тыс. тракторов для подготовки почвы и более 5 тыс. машин для сева сельхозкультур. В этом году будет задействовано на 300 единиц техники больше, чем в прошлом.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии появится производство мощных тракторов.