Новости Башкортостана и Уфы
74.71
0
79.57
0
83.36
+0.19
0 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Экономика
Сегодня, 11:50

В Башкирии создают производство мощных тракторов

правительство РБ
Фото:правительство РБ

Компания «Прогресс» намерена вложить 215 млн рублей в строительство цеха по ремонту тракторов и сельхозмашин в селе Раевский. В результате будет создано 67 рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Республиканское минземимущества предоставит инвестору земельный участок (для реализации проекта необходимо 2-3 га). Результатом реализации инвестпроекта станет создание полноценного предприятия по производству тяжелых тракторов 5-7 тягового класса. Это позволит обеспечить аграриев республики востребованной на рынке техникой по доступным ценам.

Ранее «Башинформ» сообщал, что летом 2023 года в Башкирии запустят производство предприятия «Амкодор», где будут выпускать машины и оборудование для послеуборочной обработки зерна и другую спецтехнику.

Автор:Роман Якимчук
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика