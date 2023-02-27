В Башкирии создают производство мощных тракторов

Компания «Прогресс» намерена вложить 215 млн рублей в строительство цеха по ремонту тракторов и сельхозмашин в селе Раевский. В результате будет создано 67 рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Республиканское минземимущества предоставит инвестору земельный участок (для реализации проекта необходимо 2-3 га). Результатом реализации инвестпроекта станет создание полноценного предприятия по производству тяжелых тракторов 5-7 тягового класса. Это позволит обеспечить аграриев республики востребованной на рынке техникой по доступным ценам.

Ранее «Башинформ» сообщал, что летом 2023 года в Башкирии запустят производство предприятия «Амкодор», где будут выпускать машины и оборудование для послеуборочной обработки зерна и другую спецтехнику.