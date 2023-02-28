В Башкирии открывается первый магазин бренда ZASPORT

В Уфе, в торговом центре «Планета», готовится к открытию первый магазин бренда ZASPORT, который предлагает спортивную и повседневную одежду. По традиции на церемонию приглашают специального гостя. Как стало известно агентству «Башинформ», в Уфе первых покупателей будет встречать олимпийский чемпион по шорт-треку, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Семён Елистратов. Он проведёт автограф-сессию.

Бренд ZASPORT, созданный дизайнером Анастасией Задориной, с 2012 года разрабатывает экипировку для российских спортивных клубов, федераций и корпораций, а с 2017-го является официальным экипировщиком Олимпийской команды России. В 2018 году The Wall Street Journal признал форму ZASPORT самой стильной на Олимпиаде в Корее, а в 2022 году Forbes.com назвал экипировку одной из самых модных на XXIV зимних Играх в Китае. Розничные магазины бренда сейчас открыты в Москве, Сочи, Анапе, Ялте, Челябинске, Нижнем Новгороде и Калининграде.

Как ранее писал «Башинформ», российский бренд стал одним из резидентов особой экономической зоны «Алга». Фабрика по пошиву одежды практически на завершающей стадии строительства и должна начать работу уже в ближайшее время. Запуск производства позволит создать 300 дополнительных рабочих мест для швей. Для профессиональной переподготовки кадров вместе с ПО «Аркада» был создан центр компетенций, где идет обучение для работы на профессиональном современном оборудовании. С выходом на полную мощность фабрика сможет выпускать порядка 600 тысяч единиц спортивной одежды в год.

«Ваше предприятие имеет высокие компетенции в швейном производстве, у вас известный бренд. У республики тоже есть большие потребности в вашей продукции, в том числе и в вопросах экипировки наших сборных команд по различным видам спорта. В 2024 году Башкортостан примет форум «Россия - спортивная держава», где фабрика смогла бы провести презентацию и показ своей продукции и спортивной экипировки», - отмечал Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе визита на строительную площадку будущей фабрики.