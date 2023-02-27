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Вчера, 19:50

В Уфе почтили память Героя Советского Союза Александра Матросова

Сегодня, 27 февраля, в Уфе почтили память Героя Советского Союза Александра Матросова. Цветы к памятнику героя в парке имени Ленина возложили заместитель главы администрации Уфы Владимир Жебровский, заместитель главы Кировского района Адик Фатхуллин, руководитель уфимского городского Центра патриотического воспитания молодежи Александр Шапошников и студенты БГПУ им М. Акмуллы. 

Мероприятие было приурочено к 80-летию со дня героической гибели Александра Матросова.

80 лет назад, 27 февраля 1943 года, батальон, в котором служил Александр Матросов
получил приказ атаковать опорный пункт в районе деревни Чернушки Локнянского района Калининской области. На подавление трех огневых пулеметных точек были высланы штурмовые группы. Два пулемета были уничтожены, но третий продолжал простреливать всю лощину перед деревней. Попытки подавить его не увенчались успехом. Тогда Матросов принял решение завершить операцию в одиночку. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемёт замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, вновь был открыт огонь. Тогда Матросов поднялся и своим телом закрыл амбразуру. Ценой своей жизни он содействовал выполнению боевой задачи подразделения.

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