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Сегодня, 10:57

В Башкирии шесть машин попали в «снежный плен»: взрослым и детям потребовалась помощь спасателей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В «снежном плену» сегодня ночью оказались жители Дюртюлинского района. Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, возле деревни Кушулево из-за снежного заноса застряло шесть автомобилей. Спасатели транспортировали четырех человек, в том числе троих детей, среди которых был годовалый малыш, до города.

«В связи с погодными условиями рекомендуем не выезжать без острой необходимости в условиях снегопада, метели, ограниченной видимости и гололёдных явлений. Если же поездка неизбежна, необходимо быть максимально подготовленным к действиям в экстремальных погодных условиях, а также строго соблюдать правила дорожного движения», — рекомендовали в ведомстве.

Ранее «Башинформ» информировал о новых ограничениях движения на трассах в Башкирии.

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