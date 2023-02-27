В Башкирии шесть машин попали в «снежный плен»: взрослым и детям потребовалась помощь спасателей

В «снежном плену» сегодня ночью оказались жители Дюртюлинского района. Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, возле деревни Кушулево из-за снежного заноса застряло шесть автомобилей. Спасатели транспортировали четырех человек, в том числе троих детей, среди которых был годовалый малыш, до города.

«В связи с погодными условиями рекомендуем не выезжать без острой необходимости в условиях снегопада, метели, ограниченной видимости и гололёдных явлений. Если же поездка неизбежна, необходимо быть максимально подготовленным к действиям в экстремальных погодных условиях, а также строго соблюдать правила дорожного движения», — рекомендовали в ведомстве.

Ранее «Башинформ» информировал о новых ограничениях движения на трассах в Башкирии.