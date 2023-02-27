Глава ГИБДД Башкирии предупредил водителей о новых ограничениях движения из-за снегопада

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов 27 февраля в своем телеграм-канале предупредил водителей о новых ограничениях движения из-за снегопада.

Так, в связи с погодными условиями на дорогах республики для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта вводятся временные ограничения на следующих автодорогах:



С 09.00 до 14.00 — на участке Уфа-Инзер-Белорецк, с 67 км по 205 км.



С 09.00 до 12.00 — на участке с 0 км по 55 км автодороги Верхний Сарабиль-Кувандык.



С 09.00 до 12.00 — на участке автодороги Магнитогорск-Ира, с 241 по 287 км.



С 10.00 до 14.00 — на автодороге Уфа-Бирск-Янаул, с 33 по 73 км.



С 10.00 до 14.00 — на автодороге Бураево-Старобалтачево-Куеда, с 0 по 98 км.



С 10.00 до 14.00 — на автодороге Янаул-Татышлы, с 0 по 55 км.



Кроме того, продлены ограничения на следующих магистралях:



С 10.00 до 12.00 — на автодороге Уфа-Оренбург, с 112 по 273 км.



С 10.00 до 12.00 на автодороге М-5 «Урал», с 1478 по 1548 км.



Время снятия ограничения может быть изменено, добавил главный госавтоинспектор республики.