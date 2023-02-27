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Вчера, 16:28

В Башкирии федеральные дорожники ликвидируют последствия обильного снегопада и метели

ФКУ Упрдор «Приуралье»
Фото:ФКУ Упрдор «Приуралье»

На территории Башкирии продолжают господствовать неблагоприятные погодные условия. Дорожные службы, отвечающие за содержание федеральных автодорог, работают в режиме повышенной готовности.

 В ФКУ Упрдор «Приуралье» сообщили информагентству «Башинформ», что на данный момент для расчистки проезжей части на всех направлениях задействовано 262 единицы дорожной техники, в том числе в Башкирии и Татарстане — 112, в Оренбургской области — 150. Количество спецтехники варьируется в зависимости от обстановки на дороге.

Несмотря на то, что в республике сегодня, 27 февраля, с 12.00 открыли движение на участках трасс М-5 «Урал» и Р-240, водителей призывают по возможности отказаться от поездок на дальние дистанции. На федеральных автодорогах в Башкирии, Татарстане и Оренбургской области наблюдается снегопад, низовая метель и ухудшение видимости.

«Водителей просим воздержаться от поездок на дальние дистанции, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям», — сообщили в ведомстве.

Дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Приуралье» работает круглосуточно. В службу можно позвонить по телефону (347) 286-07-18 и сообщить о нештатных ситуациях на дороге.

ФКУ Упрдор «Приуралье»
Фото:ФКУ Упрдор «Приуралье»
Автор:Эдуард Кускарбеков
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