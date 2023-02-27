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Вчера, 13:42

В Башкирии открыли движение на участках трасс М-5 «Урал» и Р-240

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Башкирии сегодня, 27 февраля, с 12.00 снова открыли движение на трассе М-5 «Урал». Движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта восстановлено на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» с 1478  (Нагаево) по 1548 км (Майский, Иглинский район), сообщили информагентству «Башинформ» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Приуралье».

Также сегодня с 12.00 автобусам, такси и грузовикам разрешили движение на трассе  Р-240 Уфа — Оренбург. Оно открыто на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-240 Уфа — Оренбург с 112  (Стерлитамак) по 272 км (Новомурапталово, Куюргазинский район).

Автор:Эдуард Кускарбеков
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