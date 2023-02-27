В Башкирии открыли движение на участках трасс М-5 «Урал» и Р-240

В Башкирии сегодня, 27 февраля, с 12.00 снова открыли движение на трассе М-5 «Урал». Движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта восстановлено на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» с 1478 (Нагаево) по 1548 км (Майский, Иглинский район), сообщили информагентству «Башинформ» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Приуралье».

Также сегодня с 12.00 автобусам, такси и грузовикам разрешили движение на трассе Р-240 Уфа — Оренбург. Оно открыто на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-240 Уфа — Оренбург с 112 (Стерлитамак) по 272 км (Новомурапталово, Куюргазинский район).