Башкирия примет международный форум по полилингвальному образованию

В сентябре 2023 года в Башкирии запланировано проведение международного форума, посвященного полилингвальному образованию, с приглашением организаций, внедряющих этот вид образования в субъектах РФ и дружественных зарубежных странах. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщила замминистра образования и науки РБ Альфия Галиева.

Ранее «Башинформ» сообщал об открытии в регионе полилингвальных школ и классов. Кроме того, республика изучает основные тенденции развития полилингвального и поликультурного образования в субъектах Российской Федерации, странах СНГ. Тесное сотрудничество в этой сфере сложилось с Северной Осетией, Татарстаном, Удмуртией, Пермским краем.