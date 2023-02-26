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Вчера, 14:12

Проект «Повод гордиться» рассказал о кавалере ордена Шаймуратова из Башкирии Вадиме Сафине

ЦУР Башкирии
Фото:ЦУР Башкирии

Новый выпуск проекта ЦУР Башкирии и телеканала БСТ «Повод гордиться» посвящен кавалеру ордена генерал-майора Минигали Шаймуратова, стрелку-санитару штурмового отделения спецназа Росгвардии, военнослужащему 29-го отдельного отряда Вадиму Сафину.

Стать военным он мечтал с детства, унаследовав мужество и отвагу от своего деда — участника Великой Отечественной войны, который прошел все боевые действия, несмотря на два ранения.

«В 2011 году Вадим Сафин служил на Северном Кавказе. Во время выполнения спецзадания получил ранение, но продолжал сражаться. Несмотря на боль, боец сменил огневую позицию и прикрыл товарищей от огня. Провел 8 месяцев в военном госпитале. После лечения и реабилитации остался верным призванию и продолжил службу», — отметили в ЦУР республики.

Ранее «Башинформ» рассказывал о другом герое «Повода гордиться» — водителе-механике легендарного танка Т-34 Габдрауфе Гарееве, награжденном орденом Отечественной войны II степени.

Видео:ЦУР Башкирии
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