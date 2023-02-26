Проект «Повод гордиться» рассказал о кавалере ордена Шаймуратова из Башкирии Вадиме Сафине

Новый выпуск проекта ЦУР Башкирии и телеканала БСТ «Повод гордиться» посвящен кавалеру ордена генерал-майора Минигали Шаймуратова, стрелку-санитару штурмового отделения спецназа Росгвардии, военнослужащему 29-го отдельного отряда Вадиму Сафину.

Стать военным он мечтал с детства, унаследовав мужество и отвагу от своего деда — участника Великой Отечественной войны, который прошел все боевые действия, несмотря на два ранения.

«В 2011 году Вадим Сафин служил на Северном Кавказе. Во время выполнения спецзадания получил ранение, но продолжал сражаться. Несмотря на боль, боец сменил огневую позицию и прикрыл товарищей от огня. Провел 8 месяцев в военном госпитале. После лечения и реабилитации остался верным призванию и продолжил службу», — отметили в ЦУР республики.

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