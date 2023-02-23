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Т-34 сквозь года. Как ветеран войны из Башкирии вновь сел за рычаги легендарного танка

соцсети Радия Хабирова
Фото:соцсети Радия Хабирова

В апреле 2023 года ветерану Великой Отечественной войны Габдрауфу Гарееву исполнится 97 лет. Почетный житель Белебея за ратные подвиги на своем верном танке Т-34 награжден орденом II степени, а также многими боевыми и юбилейными медалями. В День защитника Отечества «Башинформ» рассказывает об одном из героев проекта ЦУР Башкирии и канала БСТ «Повод гордиться», чьи дела и свершения навсегда останутся в истории республики и России.

Габдрауф Гареев родился 14 апреля 1926 года в деревне Метевбашево Белебеевского района. Его папа Салях трудился в колхозе, и с 12 лет Габдрауф тоже стал там работать. Когда началась Великая Отечественная, на фронт ушли отец и брат Мунавар, а 17-летнего Габдрауфа призвали в Красную Армию в конце 1943 года. Сперва он служил прожектористом, а спустя шесть месяцев стал водителем-механиком легендарного советского танка Т-34.

«Я и предположить не мог, что доведется служить с братом в одной танковой дивизии и даже встретиться перед наступлением в Варшавском направлении летом 1944-го. Правда, мы побыли вместе лишь пару часов, но и за это время успели обо всем поговорить. К счастью, все трое, отец, брат и я, вернулись живыми», — вспоминал Габдрауф Гареев.
центральная межпоселенческая библиотека Белебеевского района
Фото:центральная межпоселенческая библиотека Белебеевского района

По словам героя, самым трудным оказался первый день на войне, когда полностью заряженный боеприпасами экипаж отправился выполнять боевую задачу.

«Впереди я заметил лежащего в поле человека, который поднял руку и что-то кричал. Подъехав к нему, я остановил танк, чтобы узнать, кто он такой. Тут спрыгнул наш командир и заорал мне: „Зачем остановил?“ Я отвечаю: „Ну, человек же лежит“. Он подошел к незнакомцу поближе и, недолго думая, выстрелил — оказалось, это был немецкий солдат. Таким было мое „боевое крещение“…», — делился в интервью проекту «Истории Победы» Габдрауф Гареев.

При освобождении столицы Польши вместе с сослуживцами Гареев попал под прицельный огонь врага, получив тяжелое ранение и контузию.

«Я совершенно не помнил, в какой момент танк подбили, куда попал снаряд и остался ли кто-нибудь в живых из нашего экипажа. Очнулся уже в белорусском госпитале, где пролежал около трех месяцев. У меня был перелом позвоночника в поясничном отделе, сломаны два-три ребра, вывихнуто плечо. Несколько месяцев проходил лечение в Минске. После войны служил на территории Белоруссии в составе 157-й зенитно-артиллерийской бригады командиром противотанкового орудия — боролся с остатками бандеровцев».

На малую родину он вернулся в 1952 году — правда, пробыл здесь всего неделю, после чего уехал в город Октябрьский. Получил специальность водителя, кем и проработал более полувека. За рулем большегрузов проехал всю Башкирию и побывал во многих частях СССР. К слову, в Белебеевский район вместе с семьей все же возвратился — в 1960-м. После выхода на пенсию любимое дело не бросил, продолжая вести активный образ жизни.

Видео:ЦУР Башкирии

В День Победы, 9 мая 2019 года, Габдрауф Гареев исполнил свою давнюю мечту — вновь сесть в кабину Т-34. Символично, что ему это удалось спустя почти 75 лет после окончания Великой Отечественной. Танк при активном содействии Главы Башкирии Радия Хабирова удалось найти в Караидельском районе республики.

«Все эти годы ему хотелось проехать еще раз на Т-34, вспомнить фронтовую молодость. Очень рад, что нам удалось ему помочь эту мечту осуществить… Кстати, у себя в Белебее он — легендарный человек. И пример для молодежи, причем не только из-за боевых заслуг. Представьте себе — он до сих пор водит машину, и за 74 года водительского стажа его ни разу не оштрафовали!», — писал Радий Хабиров в соцсетях.

А еще через год Габдрауф Гареев устроил тест-драйв боевой машине Т-72 современной модификации Б3 на полигоне под Оренбургом.

«Это лучший подарок не только на день рождения, но и на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне», — отметил тогда Габдрауф Гареев.
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