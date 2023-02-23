Т-34 сквозь года. Как ветеран войны из Башкирии вновь сел за рычаги легендарного танка

В апреле 2023 года ветерану Великой Отечественной войны Габдрауфу Гарееву исполнится 97 лет. Почетный житель Белебея за ратные подвиги на своем верном танке Т-34 награжден орденом II степени, а также многими боевыми и юбилейными медалями. В День защитника Отечества «Башинформ» рассказывает об одном из героев проекта ЦУР Башкирии и канала БСТ «Повод гордиться», чьи дела и свершения навсегда останутся в истории республики и России.

Габдрауф Гареев родился 14 апреля 1926 года в деревне Метевбашево Белебеевского района. Его папа Салях трудился в колхозе, и с 12 лет Габдрауф тоже стал там работать. Когда началась Великая Отечественная, на фронт ушли отец и брат Мунавар, а 17-летнего Габдрауфа призвали в Красную Армию в конце 1943 года. Сперва он служил прожектористом, а спустя шесть месяцев стал водителем-механиком легендарного советского танка Т-34.

«Я и предположить не мог, что доведется служить с братом в одной танковой дивизии и даже встретиться перед наступлением в Варшавском направлении летом 1944-го. Правда, мы побыли вместе лишь пару часов, но и за это время успели обо всем поговорить. К счастью, все трое, отец, брат и я, вернулись живыми», — вспоминал Габдрауф Гареев.