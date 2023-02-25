Новости Башкортостана и Уфы
74.71
0
79.57
0
83.34
+1.13
-5 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 16:20

В прошлом году в Башкирии получили десятую часть общероссийского объема меда

телеграм-канал Радия Хабирова
Фото:телеграм-канал Радия Хабирова

На Форуме пчеловодов, проходящем сегодня в Уфе, обсуждаются дальнейшие пути развития отрасли. Об этом в соцсетях написал Глава Башкирии Радий Хабиров.

Прежде всего он рассказал о мерах поддержки пчеловодов, уже реализуемых в республике. В частности, хозяйства и самозанятые пчеловоды могут получить субсидии, которые покроют часть затрат на приобретение оборудования, техники. Они имеют право на гранты по проектам «Агростартап», «Агротуризм», субсидирование проектов сельхозкооперативов. Приняты новые меры поддержки колодно-бортевого пчеловодства – они распространяются на покупку пчел местной породы, колод, лабораторные исследования качества меда и чистоты породы пчел.

Кроме того, в республике создана эффективная нормативная база: с 2019 реализуются Закон о пчеловодстве и Комплексная программа развития пчеловодства до 2030 года. С 2020 года проводится оцифровка пасек, что позволяет получить полную картину состояния отрасли и препятствует бесконтрольному движению пчел, которое создает угрозу завоза опасных инфекций. В результате за 4 года объем товарного меда увеличился на 23 %

 «Мы понимаем, в каком направлении будем двигаться дальше. Важно развивать крупные промышленные пасеки, больше внимания уделять переработке продукции пчеловодства, наращивать экспорт. Все возможности для этого у нас есть. Башкортостан был и остаётся лидером в пчеловодстве. У нас порядка 12 тысяч пчеловодов, 300 тысяч пчелосемей, в прошлом году они получили 7 тысяч тонн товарного мёда. Это почти десятая часть общероссийского объема», - отметил Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что форум развития пчеловодства работает сегодня в уфимском Конгресс-холле. В мероприятии принимают участие ведущие ученые отрасли, известные пчеловоды-практики из Башкортостана, регионов Российской Федерации, а также стран зарубежья.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика