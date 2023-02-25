В прошлом году в Башкирии получили десятую часть общероссийского объема меда

На Форуме пчеловодов, проходящем сегодня в Уфе, обсуждаются дальнейшие пути развития отрасли. Об этом в соцсетях написал Глава Башкирии Радий Хабиров.

Прежде всего он рассказал о мерах поддержки пчеловодов, уже реализуемых в республике. В частности, хозяйства и самозанятые пчеловоды могут получить субсидии, которые покроют часть затрат на приобретение оборудования, техники. Они имеют право на гранты по проектам «Агростартап», «Агротуризм», субсидирование проектов сельхозкооперативов. Приняты новые меры поддержки колодно-бортевого пчеловодства – они распространяются на покупку пчел местной породы, колод, лабораторные исследования качества меда и чистоты породы пчел.

Кроме того, в республике создана эффективная нормативная база: с 2019 реализуются Закон о пчеловодстве и Комплексная программа развития пчеловодства до 2030 года. С 2020 года проводится оцифровка пасек, что позволяет получить полную картину состояния отрасли и препятствует бесконтрольному движению пчел, которое создает угрозу завоза опасных инфекций. В результате за 4 года объем товарного меда увеличился на 23 %

«Мы понимаем, в каком направлении будем двигаться дальше. Важно развивать крупные промышленные пасеки, больше внимания уделять переработке продукции пчеловодства, наращивать экспорт. Все возможности для этого у нас есть. Башкортостан был и остаётся лидером в пчеловодстве. У нас порядка 12 тысяч пчеловодов, 300 тысяч пчелосемей, в прошлом году они получили 7 тысяч тонн товарного мёда. Это почти десятая часть общероссийского объема», - отметил Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что форум развития пчеловодства работает сегодня в уфимском Конгресс-холле. В мероприятии принимают участие ведущие ученые отрасли, известные пчеловоды-практики из Башкортостана, регионов Российской Федерации, а также стран зарубежья.