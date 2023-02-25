В Уфе открывается форум развития пчеловодства

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» открывается форум развития пчеловодства. В мероприятии принимают участие ведущие ученые отрасли, известные пчеловоды-практики из Башкортостана, регионов Российской Федерации, а также стран зарубежья.

Центральным событием форума станет пленарное заседание «Перспективы развития пчеловодства», на котором обсудят пути развития отрасли. Его модератором выступит заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

В рамках мероприятия пройдет мастер-класс по органолептической оценке меда, а также состоится благотворительный аукцион. Его главными лотами станут работы с художественной выставки «Пчеловодство будущего», которая призвана показать, как нейросеть и люди воспринимают будущее отрасли.

В рамках форума запланировано проведение круглых столов по актуальным вопросам: «Здоровье и благополучие пчел», «Жемчужины традиционного пчеловодства», «Сохранение среды обитания пчел», Новые поколения кадров и пчел». Завершится форум итоговым обсуждением.