В Башкирии после реставрации открылся Свято-Никольский храм, расположенный в селе Шестаево Давлекановского района. Об этом рассказали в ЦУР республики со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Храм, который построили еще в начале XX века, был закрыт в 1932 году и возвращен церкви только в 1990-м. Обветшавшее здание капитально ремонтировали и восстанавливали почти 7 лет. Реконструкция велась силами местных жителей, меценатов и всех неравнодушных людей.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Вознесенский храм в селе Табынское Гафурийского района Башкирии безвозмездно передали в собственность местного прихода РПЦ.