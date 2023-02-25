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Сегодня, 10:48

В Башкирии после реставрации открылся Свято-Никольский храм

администрация Давлекановского района
Фото:администрация Давлекановского района

В Башкирии после реставрации открылся Свято-Никольский храм, расположенный в селе Шестаево Давлекановского района. Об этом рассказали в ЦУР республики со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Храм, который построили еще в начале XX века, был закрыт в 1932 году и возвращен церкви только в 1990-м. Обветшавшее здание капитально ремонтировали и восстанавливали почти 7 лет. Реконструкция велась силами местных жителей, меценатов и всех неравнодушных людей.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Вознесенский храм в селе Табынское Гафурийского района Башкирии безвозмездно передали в собственность местного прихода РПЦ.

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