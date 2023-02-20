Храм в селе Табынское в Башкирии передан местному православному приходу

Здание православного Вознесенского храма, расположенного в селе Табынское и закрытого в 1930 году, безвозмездно передано в собственность местного прихода РПЦ, сообщается на сайте Уфимской епархии.

В советский период в нежилом здании располагались промышленные предприятия, в частности, в 1950-е годы здесь был консервный завод. В настоящее время здание находится в аварийном состоянии. Вопросом возвращения храма несколько лет назад занялся настоятель, священник Дмитрий Медведев, работа велась совместно с администрацией сельского поселения. Вначале сельсоветом были собраны документы для оформления здания церкви как бесхозного. В сентябре 2022 года за администрацией сельского поселения Табынский сельсовет было признано право собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества общей площадью 681,4 кв. м. После этого православный приход обратился к главе сельского поселения с просьбой безвозмездно передать здание в его собственность. В начале февраля 2023 года был подписан договор о безвозмездной передаче приходу здания церкви и земельного участка, а 15 февраля выданы документы, подтверждающие право собственности.

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