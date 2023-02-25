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Вчера, 17:40

Минэкологии Башкирии проверяет информацию о появлении волков на трассе Баймак - Сибай

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Специалисты минэкологии Башкирии проверяют достоверность появившейся  в соцсетях информации о появлении стаи волков в районе трассы Баймак - Сибай.

Очевидцы сняли видео, из которого видно, что звери, похожие на волков, чувствуют себя уверенно и не боятся шума проезжающего автомобиля. Впрочем, по мнению одного из инспекторов министерства, это не волки, а собаки. 

В ведомстве напомнили, что сезон охоты на волков в республике продолжается, он продлится до конца марта. Ранее «Башинформ» рассказывал, как следует вести себя при неожиданной встрече с дикими животными.

Автор:Роман Якимчук
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