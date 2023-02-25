Блогер из Башкирии Рустам Набиев сообщил о награждении его орденом Дружбы

Известный блогер, общественник и альпинист Рустам Набиев сообщил в соцсетях о том, что президент России Владимир Путин наградил его орденом Дружбы.



«Я как представитель спорта через свои экспедиции показываю, что он объединяет нас всех и сохраняет связь между людьми.В России очень много национальностей, так же за мной наблюдают десятки тысяч спортсменов из других стран и моя деятельность мотивирует людей и служит для укрепления мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.Я выражаю признательность и благодарность за эту награду и рад быть представителем своей родной страны!», - написал Рустам Набиев.

Ранее «Башинформ» рассказывал о судьбе Рустама Набиева, который выжил после обрушения казармы учебного центра ВДВ в Омске и лишился ног, однако не потерял волю к жизни. Несмотря ни на что он устанавливает спортивные рекорды и покоряет горные вершины.