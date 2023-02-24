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Сегодня, 08:03

В Башкирии Россельхознадзор выявил несанкционированную свалку ТБО

управление Россельхознадзора по РБ
Фото:управление Россельхознадзора по РБ

В Фёдоровском районе Башкирии обнаружена несанкционированная свалка. Её выявили специалисты регионального управления Россельхознадзора.

Надзорное ведомство изучило аэрокосмические снимки публичных сервисов «Google Карты», «Яндекс Карты», данных онлайн сервисов портала услуг «Публичная кадастровая карта». В результате выяснилось, что захламлено отходами производства и потребления земельный участок в деревне Атяшево. Площадь несанкционированной свалки ТБО составляет 0,94 га.

Ранее Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура обнаружила в Фёдоровском районе незаконное место захоронения скота, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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