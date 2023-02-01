В Башкирии обнаружены незаконные места захоронения скота

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура проверила исполнение законодательства об охране окружающей среды. Надзорными мероприятиями было установлено, что в границах водоохранной зоны водных объектов в Благоварском, Дуванском, Куюргазинском и Федоровском районах республики расположены пять скотомогильников.

«В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства размещение скотомогильников на указанных территориях запрещено», — пояснили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ.

Поэтому природоохранная прокуратура направила в суд исковое заявление, чтобы обязать региональное управление ветеринарии ликвидировать незаконные места захоронения.

Суд посчитал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил их. Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства.