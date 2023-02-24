Радий Хабиров: Первые особи зубров прибудут в Башкирию в мае

Учёные поддержали идею создания популяции зубров в Башкирии. Климат республики, особенности её природы подходят для этих редких животных. Об этом в своём телеграм-канале сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Ждём, что первая партия, 18 особей, прибудет к нам в мае. Разместим их в вольере, который специально построим на территории Кугарчинского района. В перспективе рассчитываем уже на вольное расселение этих животных в районах Зауралья», — написал Радий Хабиров.

Как ранее сообщало информагентство «Башинформ», в Башкирии группу зубров планируется разместить на территории Икского государственного зоологического заказника, который граничит с природным парком «Мурадымовское ущелье» в Кугарчинском районе. Напомним, об этом на зональном совещании с главами сельских поселений южных районов Башкирии в этом муниципалитете сообщил Глава республики Радий Хабиров.