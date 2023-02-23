В Башкирии временно ограничено движение на трассе Уфа - Оренбург

В Башкирии из-за ухудшения погодных условий – низовой метели, ограничения видимости и обильного снегопада – временно ограничили движение на трассе Уфа - Оренбург

По информации, которую «Башинформу» предоставили в ФКУ Упрдор «Приуралье», с 14.45 сегодня, 23 февраля запрещен проезд для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-240 от города Мелеуз до деревни Новомурапталово Куюргазинского района. Об открытии движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, по прогнозам Башгидромета, в ближайшие три дня в регионе ожидаются метель, снегопады и сильный ветер.