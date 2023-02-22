В России заключить договор водопользования станет проще

В России упростили процедуру заключения договоров водопользования, сообщает правительство страны. Речь идет о тех жителях, ИП и организациях, которым не требуется проведения аукциона.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Теперь сроки оказания услуги сокращены с 30 до 15 рабочих дней. Инициатива актуальна и для граждан и компаний, занятых в сферах судоремонта, организации детского отдыха и санаторно-курортного лечения, а также гидроэнергетики.

«Сократить сроки предоставления госуслуги удалось за счет перевода в электронный вид согласования условий водопользования, подготовки разрешительных документов и регистрации уже принятых решений в государственном водном реестре. Изменения позволят перейти к реестровой модели оказания государственной услуги — в этом случае юридически значимой является запись, внесённая в реестр. У бизнеса появляется возможность получить выписки из реестра в форме электронного документа. При желании заявителей им также может быть предоставлена бумажная выписка», — отметили в правительстве России.

Ранее «Башинформ» сообщал, что крестьянско-фермерские хозяйства республики смогут брать в аренду земли сельскохозяйственного назначения на пять лет без торгов.