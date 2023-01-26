КФХ Башкирии смогут арендовать земли сельхозназначения на 5 лет без торгов

Крестьянско-фермерские хозяйства в Башкирии смогут брать в аренду земли сельскохозяйственного назначения на пять лет без торгов, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Это стало возможным благодаря вступившим в силу изменениям в федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

«Малые формы хозяйствования играют весомую роль в производстве продукции АПК в Башкортостане. С 2012 года количество фермерских хозяйств в республике увеличилось в 1,8 раза, а их доля в валовом производстве сельхозпродукции — более чем в 3 раза (с 5,8% до 18%)», — подчеркнул вице-премьер — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

По его мнению, изменения в земельном законодательстве сыграют большую роль в развитии фермерства в Башкирии. Возможность арендовать землю без торгов значительно облегчит задачу фермерам, активно развивающим свое хозяйство.

«Главная цель таких изменений — создание льготных условий для тех, кто занимается сельским хозяйством, при предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Таким образом, фермеры смогут получать землю в упрощенном порядке», — пояснил замминистра земельных и имущественных отношений РБ Артур Аманбаев.

При этом законом устанавливается запрет на изменение целевого назначения такого земельного участка, запрет на передачу участка третьему лицу, в том числе в субаренду, в залог, на внесение его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив.

Как сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой на премьер-министра правительства республики Андрея Назарова, в Башкирии план по введению земель сельскохозяйственного назначения перевыполнен на 8,5%. Так, за 2022 год на территории региона введены в оборот 32,7 тысячи гектаров.