В России упростили выдачу разрешения на дистанционную продажу лекарств без рецепта

Правительство упростило процедуру получения и переоформления разрешений Росздравнадзора на дистанционную продажу препаратов без рецепта для аптек. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

Как следует из официального документа, теперь профильные организации смогут сделать это при помощи Госуслуг, причем при подаче заявлений больше не нужно указывать ОГРН и ИНН.

Также аптеки освободили от обязанности переоформления разрешений, если с владельцами торговых онлайн-площадок был расторгнут или изменен договор — достаточно просто направить заявку в ведомство и приложить нужные документы.

Ранее «Башинформ» сообщал, что российским семьям по поручению президента страны Владимира Путина расширят налоговые льготы на лечение и лекарства — со 120 до 150 тысяч рублей.