Собака-спасатель Торин из Башкирии прошел во второй этап международной премии

Члены жюри международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» определились с победителями четвертого сезона. По данным организаторов конкурса, это бордер-колли Торин – спасатель из Башкирии; кот Пузик из Саратова, спасший своего хозяина из пожара; пёс Сармат, героически погибший на поле боя; кот-блогер Федя из Ростовской области, который благодаря своему креативу содержит приют на 50 хвостиков; собака Роза (ЛНР), спасшая при обстреле жительницу Северодонецка. Ряд претендентов по решению жюри будут отмечены почетными дипломами премии.

В госкомитете РБ по ЧС пояснили, что собака-спасатель Торин прошел во второй этап международного конкурса, который продлится до 20 марта. Свой голос за него можно отдать по ссылке: https://www.dobrovserdce.ru/#nominanty (голосовать можно неограниченное количество раз).

Кому из животных достанется какое место, а кому – уникальный спецприз, станет известно на торжественной церемонии награждения лауреатов.

Напомним, год назад Торин стал героем публикации информационного агентства «Башинформ» - «Основная задача — поиск пропавших людей»: фоторепортаж о единственной в Башкирии собаке-спасателе». Материал был отправлен на конкурс «Мой ласковый и нужный зверь». История собаки-спасателя заинтересовала организаторов творческого состязания, и вот Торин — уже лауреат премии.