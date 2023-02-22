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Сегодня, 07:13

Кадровый центр, праздничный матч, лиса в Уфе: новости России и Башкирии к 22 февраля

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Накануне президент России в послании Федеральному собранию отметил необходимость расширения технологических возможностей российской экономики, в частности, за счет развития промышленной ипотеки, в рамках которой можно получить до полумиллиарда рублей по льготной ставке 3-5% на срок до 7 лет. Вслед за этим комитет Совета Федерации по экономической политике предложил минфину поднять верхний порог возможного объема микрокредитов для малых и средних предпринимателей с 5 до 10 млн рублей. Микрозаймы, выдаваемые по минимальным ставкам (4-6%), будут особенно востребованы малым и средним бизнесом в качестве альтернативы традиционным банковским кредитам.

Минпросвещения России напоминает, что 2023 год объявлен в странах СНГ Годом русского языка. План мероприятий по его проведению включает 150 пунктов, в частности: подготовку и повышение квалификации преподавателей русского языка, поддержку одарённых детей и молодёжи в области русистики, привлечение граждан стран СНГ к обучению в российских вузах и другие.

В Нефтекамске открылся кадровый центр «Работа России», он стал третьим в Башкирии, модернизированным в рамках национального проекта «Демография» под брендом «Работа России». На модернизацию центра в Нефтекамске было выделено 30,5 млн рублей, из которых 26,6 млн рублей – средства регионального бюджета. Центр занятости полностью переформатирован в соответствии с современными требованиями – он оформлен в фирменном стиле, стал доступным для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, работники прошли обучение.

26 февраля в Уфе, в честь Дня защитника Отечества состоится традиционный футбольный турнир на кубок Союза генералов и адмиралов Республики Башкортостан. В турнире примут участие ветераны боевых действий, представители органов исполнительной власти и представительства Ассамблеи народов Евразии в РБ, объединенная команда Дворца спорта.

Появление зимой диких животных в населенных пунктах - не редкость. Очередной случай произошел в Уфе, где на улице Блюхера замечена лиса. Животное попало в объектив очевидца, о чем сообщила телекомпания «Вся Уфа».

Подробнее об этих и других новостях – на сайте «Башинформа».

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