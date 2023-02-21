Владимир Путин: Сумма промышленного ипотечного кредита может достигать 500 миллионов рублей

Президент России в ходе послания Федеральному собранию отметил необходимость расширения технологических возможностей российской экономики. Важным инструментом здесь может стать промышленная ипотека. Льготный кредит можно получить не только на покупку промышленных площадей, но и на их строительство и модернизацию.

На эти цели можно получить до полумиллиарда рублей по льготной ставке 3-5% на срок до 7 лет. Кроме того, снижена фискальная и административная нагрузка на предприятия, являющиеся резидентами промышленных кластеров. Спрос на их инновационную продукцию поддерживается долгосрочными заказами и субсидиями государства.