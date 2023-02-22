«Башкортостан остается надежным оплотом защиты Отечества» - Альфит Нигаматьянов

В эти минуты в Уфе на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром продолжается митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». Как ранее сообщал «Башинформ», в нем принимают участие участники СВО, вдовы погибших военнослужащих и представители общественных организаций. В своем выступлении председатель республиканской общественной организации инвалидов боевых действий Альфит Нигаматьянов назвал Башкирию надежным оплотом в защите интересов и безопасности страны.

«Башкортостан испокон веков является и остается надежным оплотом защиты Отечества. Его сыны отважно выполняли и продолжают выполнять свои боевые задачи, самоотверженно уничтожая врага, который посягает на нашу свободу и право на жизнь. После полученных контузий и ранений возвращаются обратно в строй. Знаете, когда видишь то зверство и бесчеловечие, которое творит враг: убивают детей, женщин, стариков, нарушая мир, тогда твой человеческий разум отказывается понимать все происходящее, включается сердце воина. Оно дает разуму отчетливо понимать: эта зараза не должна пройти через тебя. Вот здесь ценой становятся твои здоровье и жизнь. Другой альтернативы в этой ситуации нет, потому что под твоей ответственностью, за твоими плечами Россия, наши близкие, матери, жены, сестры, каждый гражданин Российской Федерации. И вот это, друзья, и является любовью к Родине, честью, преданность воинскому долгу и ответственность служения Отечеству», - сказал Альфит Нигаматьянов.