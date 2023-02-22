Башкирия вошла в число ведущих пилотных регионов по внедрению системы ИСУП

Башкирия стала одним из ведущих регионов страны, где в пилотном режиме была внедрена информсистема управления проектами госзаказчика в сфере строительства (ИСУП).

Договор о ее использовании подписали заместитель премьер-министра правительства республики Алан Марзаев и замдиректора «РосКапСтроя» Игорь Кубышкин.

ИСУП — единый сервис для хранения, обработки и анализа информации об объектах для всех участников строительства. Система позволяет перевести 80% документов ОКС в цифровой формат, а также обеспечить автоматизацию управления стройобъектами и облегчить работу с подрядчиками.

Ранее «Башинформ» сообщал, что на реализацию Республиканской адресной инвестиционной программы на территории Башкирии в 2023–2025 годах выделят дополнительно порядка 1,779 млрд руб.