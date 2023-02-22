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Вчера, 14:02

Альберт Шагимуратов рассказал о достойной службе на СВО бойцов из Башкирии

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

На митинге-концерте «Слава защитникам Отечества», который прошел в Уфе, председатель республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Альберт Шагимуратов отметил, что бойцы СВО достойно выполняют поставленные перед ними задачи. А также вспомнил уроженцев Башкирии, которые посмертно получили звания Героев России.

«В канун большого государственного праздника - Дня защитника Отечества мы вновь и вновь обращаемся к истории нашего славного российского государства. Крылатые слова из кинофильма "Офицеры" "Есть такая профессия – Родину защищать!" стали путеводными для многих поколений защитников Отечества. И сегодня они достойно выполняют самые сложные задачи далеко от Родины, и мы мысленно вместе с ними.

Мы воспитаны на славных традициях фронтовиков Великой Отечественной войны, и сегодня эти традиции продолжаются. Мы с гордостью называем имена Героев: Тамерлана Ильгамова, Игоря Насибуллина, Максима Серафимова. Мы с гордостью называем имена наших добровольцев, мобилизованных уроженцев нашей республики. И сегодня от имени ветеранов, тех, кто не понаслышке знает, что такое боевое братство, войсковое товарищество, позвольте поздравить всех с наступающим праздником. Пожелать всем здоровья, добра, мирного неба, успехов во благо нашей великой России», - отметил в своей речи Альберт Шагимуратов.

Автор:Ляйсан Закирова
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