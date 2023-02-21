В Башкирии примут закон о дистанционном голосовании

Госсобрание Башкирии планирует внести изменения в республиканский Кодекс о выборах. Его дополнят положениями о порядке проведения дистанционного электронного голосования. Депутаты рассмотрят законопроект в третьем чтении 22 февраля, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Дистанционное голосование, наряду с традиционным, может быть применено решением центризбиркома республики по согласованию с ЦИК РФ. Оно будет проводиться с использованием ГАС «Выборы» и других государственных информационных систем, прошедших сертификацию и соответствующих требованиям ЦИК России.

Избиратель, имеющий доступ к электронному голосованию, уже не сможет получить бюллетень на избирательном участке, но при необходимости может воспользоваться техническими средствами для электронного голосования непосредственно на участке. Гарантируется тайна голосования и невозможность установления связи между персональными данными избирателя и результатом его волеизъявления.

Ранее «Башинформ» сообщал о ходе подготовки к Единому дню голосования, который состоится в сентябре 2023 года. В Башкирии предстоит избрать 7380 депутатов разных уровней.