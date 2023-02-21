Уфу в утренний час пик сковали девятибалльные пробки

Уфу 21 февраля в утренний час пик сковали девятибалльные пробки. Из причин затруднений на дороге — снегопад и несколько ДТП в разных районах города.

Многокилометровые заторы наблюдаются при въезде в центр столицы — на улицах З. Валиди, С. Перовской, Сочинской, Воровского, Бакалинской, Кирова, Революционной. Также пробки сковали участки дорог по улицам 8 Марта, Кировоградской, Степана Халтурина, Трамвайной, Свободы, Комарова, А. Невского, имени Г. Галле, Российской, Ш. Бабича, Ю. Гагарина, по проспектам Октября и Салавата Юлаева, на Уфимском шоссе. В обе стороны затруднено движение на улицах 50 лет СССР, Шафиева, Комсомольской, М. Жукова, Чудской, на Южном проезде.

Как информировал «Башинформ», в связи с сильным снегопадом столичная госавтоинспекция обратилась к участникам дорожного движения с предупреждением, а также напомнила о правилах поведения на проезжей части.